Osoon (ETV 2018)

Kohustus lisada transpordis kasutatavale kütusele biokütust hakkab kehtima juba selle aasta 1. maist. Aastaks 2020 peaks biokütuse sisaldus olema 10%. Eesmärgiks on suurendada taastuvenergia kasutust. Ghanalaste lihtsate onnide kõrval on sipelgate 3-4 meetri kõrgused pesad tõeline arhitektuuriime. Põllumeeste koristamata viljapõllud on rikkalik toidulaud lindudele. Kõik on tasakaalus - ühe liigi õnnetus on teise õnn. Autorid Kristo Elias, Sander Loite, Remek Meel. Režissöör Keiti Väliste, operaatorid Madis Reimund ja Remek Meel, helirežissöör Taisto Uuslail, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.