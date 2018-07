Osoon (ETV 2016)

Juba tuhat aastat tagasi suhtlesid viikingid kaugete Araabiamaadega. Nende kaubatee viis läbi Eesti alade, selle tõestuseks on siit leitud hinnalised aarded. Oskuslikult sepistatud relvad, kaunid kuld- ja hõbeehted, mündid ning majapidamistarbed annavad pildi viikingite kultuurist, kaubavahetusest, sõjakusest, maagiast, uskumustest ning igapäevaelust. Milline oli viikingiaegne Eesti? Praegu on lõhede kudeaeg ja kudev kala on röövpüüdjale kerge saak. "Osoon" käis EKS-i vabatahtlike kalakaitsjatega öisel reidil Pirita jõel ja röövpüüdja tabati. Väledat vesipappi jälgib kärestikulisel jõelõigul loodusemees Tarmo Mikussaar. Autorid Kristo Elias, Sander Loite, Tarmo Mikussaar, lood seob saateks Vladislav Koržets. Režissöör Mihkel Ulk, operaatorid Magnus Suitso, Madis Reimund, Tarmo Mikussaar, helirežissöör Jüri Vaher, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel