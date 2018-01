Näitus "Müstiline ürgmeri" Eesti Loodusmuuseumis kutsub ajarännakule Eesti ala merepõhja poole miljardi aasta tagustest aegadest tänapäeva. Ghana rannakalurid teisipäeviti kala ei püüa - uskumuse kohaselt võib teisipäeval merele minejat tabada õnnetus ja Jumal ei anna talle kala. Musträhn ehk nõgikikas on meie metsade suurim rähn. Tema surnud puude kallal tehtud laastamistööd on näinud ja kiljuvat häält kuulnud pea kõik metsas jalutajad, lindu ennast on aga märganud vähesed. Remek Meel jälgib musträhni tegemisi rikkaliku söögilaua ääres.