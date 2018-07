Osoon (ETV 2017)

Detsembri alguses toimus Keenias, Nairobis ÜRO Keskkonnaassamblee kohtumine, millest võtsid osa 193 ÜRO riigi keskkonnaministrid. Õhusaaste, mereprügi, elurikkuse vähenemine on meie kõigi ühine mure. Kuidas üheskoos selle murega hakkama saada? Et teada saada, kes meie metsades elavad ja kui palju neid on, uurivad teadlased loomade jälgi ning väljaheiteid, aga üks kindel viis on loomad üle lugeda. Tegime kaasa ühe ajuloenduse. Loodusemees Remek Meel peab oma sügiseste hallide välitööpäevade parimateks kaaslasteks rõõmsalt sädistavaid urvalinde. Autorid Sander Loite, Kristo Elias ja Remek Meel. Režissöör Keiti Väliste, operaatorid Ants Tammik, Madis Reimund ja Remek Meel, helirežissöör Taisto Uuslail, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.