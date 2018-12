Loodus ja rahvakultuur on võimas jõud, mis toob alati juurte juurde tagasi. Setude lauluema Anne Vabarna rahvalaulud elavad tema lapselapselapse Jalmar Vabarna loomingus edasi ja kõlavad laias maailmas. Kõik ilus ja hea siin ilmas on igavene. Jalmar tuleb jõuluks koju ja viib "Osooni" oma lapsepõlveradadele. Autor Kristo Elias, režissöör Keiti Väliste, operaator Madis Reimund, helirežissöör Taisto Uuslail, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.

