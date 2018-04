Metsast räägitakse palju ja räägivad kõik. Milline seis tegelikult metsas on, sellele oskavad vastuse anda metsakorraldajad. Mis mahub ühe metsakorraldaja tööpäeva, seda uurib Kristo Elias. Veereostus on Keenias tõsine probleem - see hävitab loodust ja inimeste tervist. Mis saab rahustavam olla, kui allikavee tasane vulin, just seda saabki saates nautida. Autorid Kristo Elias, Sander Loite, Tarmo Mikussaar. Režissöör Keiti Väliste, operaatorid Madis Reimund, Ants Tammik ja Tarmo Mikussaar, helirežissöör Peeter Roos, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.