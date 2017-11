Tõgjas on Eesti suurimaid karpkalalisi. Vaatame, kuidas kalakasvanduses kasvatatud väikesed tõugjalapsed jõuavad Emajõe vanajõgedesse. Looduses ei ole midagi juhuslikku, kõik on omavahel seotud. Linne teaduskeskuses uuritakse, kuidas lilled ja mesilased omavahel suhtlevad. Et mesilased ei teeks tühilende, teatavad lilled, millal on õige aeg tulla.