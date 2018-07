Oma kodu, 5/6 (ETV 2016)

Mõnekümne aasta eest ehitatud moodsad eramajad vananevad kiiresti. Kunagine odav õliküte on tänapäeval kallis ja ebamugav ning see tuleks välja vahetada. Kunagi oli ventilatsiooniavaks aken, tänapäeval aga tahetakse elada mõnusa sisekliimaga ja mugavustega majas. Hannes Hermaküla uuribki lähemalt eramajade renoveerimise võimalusi. Režisssöör Andres Lepasaar, toimetajad Marika Kaasik ja Veiko Välja, produtsent Ene Maris Tali.

