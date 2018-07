Oma kodu, 4/8 (ETV 2017)

Paneelelamute ehitamist alustati Lasnamäel juba 1960. aastatel, tõelise hoo sai elamuehitus sisse aga kaheksakümnendatel. Tänaseks on Lasnamäe kasvanud kahe Narva ja kolme Pärnu suuruseks ning linn jätkab edenemist - vabad krundid ehitatakse täis ning uued korterid lähevad hästi kaubaks. Samas on linnatäis maju jõudnud sellisesse seisu, et vajavad hädasti kaasajastamist: aknad lasevad tuult läbi, rõdud on ohtlikus olukorras, maja fassaadid räämas. Renoveerimisega on osades majades küll alustatud, kuid mitte nii hoogsalt kui peaks. Samuti on siinseid elanikke väga raske ühe mütsi alla saada. Uuest aastast peab igas majas olema korteriühistu, loodetavasti on siis probleeme majade kaasajastamisega lihtsam lahendada. Saate autorid-toimetajad Marika Kaasik ja Ene-Maris Tali, saatejuht Hannes Hermaküla, režissöör Andres Lepasar.