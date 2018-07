Oma kodu, 2/6 (ETV 2016)

20. sajandi alguses vajasid maalt linna tööle tulnud inimesed endale odavat elamist. Nii ongi igas Eestimaa linnas oma puu- või kivimajade piirkond, mida veel mõnekümne aasta eest kõdurajoonideks kutsuti, nüüd aga peetakse miljööväärtuslikuks piirkonnaks. Hannes Hermaküla uuribki, mis on selliste majade kordategemisel oluline, milliste reeglitega tuleb arvestada ja mis see kõik maksma võib minna, kui sellisesse piirkonda kodu hankida. Režisssöör Andres Lepasaar, toimetajad Marika Kaasik ja Veiko Välja, produtsent Ene Maris Tali.

