Arhitektuuriajaloolase Leo Gansi arvates annavad 30. aastatel ehitatud ja Tallinna majadeks kutsuma hakatud kunagised üürimajad linnadele hubasust ning intiimsust ja on pealinnale omamoodi visiitkaardiks. Euroopas ja mujal sarnaseid maju peaaegu ei ole. Enamik neist elamutest on muinsuskaitse alla võetud ja nende renoveerimisel tuleb järgida kindlaid reegleid. Käsikiri Ene-Maris Tali ja Marika Kaasik. Saatejuht Hannes Hermaküla, režissöör Andres Lepasar, toimetaja Marika Kaasik, produtsent Ene-Maris Tali.

