Oma kodu, 5/8 (ETV 2017)

Tartusse - Karlovasse, Supilinna ja ka Võru tänava piirkonda ehitatud puumaju seob ühesugune saatus - sajandi algusaegadel kohalike ärimeeste poolt rajatud uhked majad muutusid nõukogude ajal käest lastud kõdurajooniks. Tänaseks on neist taas saanud ihaldatud elupaik. Majadel on uued omanikud, uued elanikud, ja mis peamine, need on kaasaja nõuetele vastavalt korda tehtud. Kuidas hea tulemuseni jõuda, seda saatejuht Hannes Hermaküla uuribki. Autorid Ene-Maris Tali ja Marika Kaasik, režisöör Andres Lepasar.