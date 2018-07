Oma kodu, 3/8 (ETV 2017)

Seekord oleme välja valinud kolm arhitektuuriajaloo seisukohalt olulist kortermaja. Uurime, kuidas on võimalik luua kodu kindlat stiili ja funktsiooni kandvasse majja. Alustame tsaariaegsest kasarmust, jõuame tüüpilisse Tallinna majja ning lõpuks kunagist diktaatorit Jossif Stalinit ja võõrriigi võimu ülistanud majja. Vaatame, kuidas neist iseloomuga majadest on saanud mõnusad ja ihaldatud elupaigad. Autorid Ene-Maris Tali ja Marika Kaasik, saatejuht Hannes Hermaküla, režissöör Andres Lepasaar.

