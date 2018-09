Igas linnas, asulas ja külas on oma tondilossid: vineeriga kinni löödud aknaavadega elutud majad või ammu tootmise lõpetanud tehasehooneid. Miks neid maha ei lammutata? Aga kas peaks? Ehk on mõistlikum neile hoopis uus elu anda? Kas maja õnnestub päästa või mitte, otsustab ehitusekspertiis. Käsikiri Ene-Maris Tali ja Marika Kaasik. Saatejuht Hannes Hermaküla, režissöör Andres Lepasar, toimetaja Marika Kaasik, produtsent Ene-Maris Tali.

