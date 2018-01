Oma kodu, 1/6 (ETV 2016)

Suur osa Eestimaa inimestest elavad kortermajades, mis valminud mitmekümne aasta eest. Kinnisvaraturul on just selliste korterite pakkumine kõige suurem. Nende seisukord aga on väga erinev: ühed kenasti renoveeritud, teistes on remont pooleli, kolmandad lagunevad. Saatejuht Hannes Hermaküla kaalub endale kodu soetada just kortermajja. Hannes uuribki, kas maja kena väljanägemine tähendab, et majaga on kõik korras, või milliseid küsimusi peaks ostja korterit vaatama minnes kindlasti esitama ja millele tähelepanu pöörama, et korteriostuga alt ei läheks. Režisssöör Andres Lepasaar, toimetajad Marika Kaasik ja Veiko Välja, produtsent Ene Maris Tali.