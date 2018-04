Oma kodu, 7/8 (ETV 2017)

Rakveres on püütud luua nii mõndagi omanäolist - keskväljak Arvo Pärti kujutava toreda skulptuuriga, palju kõneainet tekitanud isevärki jõulukuused, mis on jõudnud maailma põnevamate jõulupuude nimekirja. Aga see pole sugugi kõik. Eeskuju vääriv on ka linnavalitsuse püüd nõukaaegsetele paneelidest kokku pandud korrusmajade kvartalile uus nägu anda. Saatejuht Hannes Hermaküla, autorid Marika Kaasik ja Ene-Maris Tali, režissöör Andres Lepasar.