Oma kodu, 6/8 (ETV 2017)

Kus on gaas, elekter ja lahtine tuli, on alati risk, et hooletul ümberkäimisel võib juhtuda õnnetus. Korteri- ja majaomanik peab hoolitsema, et kõik süsteemid oleksid töökorras ning paigaldatud nii, et õnnetusi ei juhtuks. Täna räägimegi kodu turvalisusest - uurime spetsialistidelt, missuguseid nõudeid tuleb jälgida, et võimalikke ohtusid maandada. Saatejuht Hannes Hermaküla, režissöör Andres Lepasar, autorid-toimetajad Marika Kaasik ja Ene-Maris Tali.