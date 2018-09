Õnneks on meie külades alles hulk ainult Eestile omaseid talumaju ja rehielamuid, mida korda teha, et seal suvitada võis siis päriselt elada. Mis on vanavanaisade ehitatud talumajade kõige suuremad probleemid ja kuidas neid taastada võimalikult ehedalt ning selliste materjalidega, et nende esialgne välimus alles jääks? Käsikiri Ene-Maris Tali ja Marika Kaasik. Saatejuht Hannes Hermaküla, režissöör Andres Lepasar, toimetaja Marika Kaasik, produtsent Ene-Maris Tali.