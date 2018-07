Järjest enam räägitakse oma kodu energiasäästlikkusest ja -tõhususest, sest toasoojaga pole mõtet õue kütta, pealegi kui me selle oma rahakotist kinni maksame. Teadus ja seadus sunnivad meid mõtlema energiasäästlikult. Uurimegi, kuidas ja millega seda saavutada ning kas on juba olemas ka liginullenergiamaju? Saatejuht Hannes Hermaküla, režisssöör Andres Lepasaar, toimetajad Marika Kaasik ja Veiko Välja, produtsent Ene-Maris Tali.

