Oma kodu, 6/6 (ETV 2016)

Majaelanike ühisel otsusel ja tingimuste vastavuse korral on Kredexi toel võimalik korda teha suur osa meie elamutest. Sama mõte tuleb ka saatejuht Hannes Hermakülal, kelle praegune korter asub Nõmmel, vanas ja renoveerimata nelja korteriga majas. Kuid selle kordategemine võtab aega ja vahendeid. Spetsialistide abiga püüabki Hannes välja selgitada, kuidas hinnata sellise elamu seisukorda, mis on need lülid, mida tuleks kindlasti renoveerida, ja mis peamine, mismoodi renoveerida ning kuidas taotleda toetust. Režisssöör Andres Lepasaar, toimetajad Marika Kaasik ja Veiko Välja, produtsent Ene Maris Tali.

