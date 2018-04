Minu teine mina, 1/4

Kui laps sünnib, on täpselt 50% temast isalt ja 50% emalt. Kuidas see edaspidist elu mõjutab? Kas laste saatus on vanemate vormida või õpetavad ning muudavad lapsed ka oma vanemaid ja nende mõttemaailma? "Minu teine mina" on Katrin Viirpalu uus saade, kus kohtume tuntud eesti inimestega, emade-isade ja nende lastega ning saame teada, kuidas nemad oma suhteid hoiavad, kuidas nad teineteist on oma eluteedel mõjutanud ja mida tähendab olla "minu teine mina". Toimetaja Laura Kõrvits, režissöör Rait Veskemaa, produtsent Kadi Katarina Priske.