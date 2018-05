Tänase osa peategelaseks on traagiliselt hukkunud fitnessitreener Irena Rihkrand. Irena oli helge inimene, kes laadis oma ebamaise energiaga väga paljusid. „Kui oled innustunud, kui tahad teha midagi erilist, kui see on armastus, siis inimesed tunnetavad seda alati,“ ütles ta.