Eesti kõige kaugematesse nurkadesse ei jagu tavaliselt tipptasemel arstiabi. Andreid on kutsutud arstina tööle paljudesse riikidesse üle maailma, aga tema on otsustanud end kirurgina tippu töötada just Narvas, tõsta siin teenuste kvaliteeti ja õpetada välja kohalikke spetsialiste. Kuidas ja millise hinnaga ta seda teeb? Režissöör Märten Vaher, autor-toimetaja Mirjam Matiisen, produtsent Hannela Lippus.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel