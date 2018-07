Meie inimesed: Grete (ETV 2017)

Grete lõpetas gümnaasiumi kuldmedaliga ja oleks võinud edasi õppida mistahes erialal. Olles palju aastaid käinud tsirkusestuudios, otsustas Grete, et ülikooli asemel tahab ta õppida hoopis õhuakrobaatikat. Ta läks õppima Soomes Lahtis asuvasse tsirkusekooli ja tänaseks on Gretest saanud diplomeeritud tsirkuseartist. Kuivõrd lihtne on tal olnud Eestisse tagasi pöördudes sel alal rakendust leida? Autor-toimetaja Mirjam Matiisen, montaažirežissöör Kertu Köösel, produtsent Hannela Lippus.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel