Einike on noor naine, kes ei löö risti ette absoluutselt mitte millegi ees. Olgu see Venemaa, kuhu ta läks sõnagi keelt oskamata või vanglatöö, mida ta tegi pärast Eestimaale naasmist mitu aastat. Elu Venemaal jättis temasse nii tugeva jälje, et tagasi tulles võttis ta südameasjaks siinse vene kultuuri edendamise. Režissöör Tarvo Mölder, toimetaja Silver Kuusik, produtsent Hannela Lippus.

