20-aastane itaalia päritolu Giacomo sattus Eestisse elama 13 aastat tagasi, kui tema vanemad Tallinnasse misjonitööle tulid. Giacomo on väikesest peale olnud tulihingeline jalgpallifänn. Tänagi on ta Eestis omale väljundi leidnud just selles vallas - ta õpib jalgpallitreeneriks ja juhendab juba ka noorte trenne. Režissöör Salme-Riine Uibo, autor-toimetaja Mirjam Matiisen, produtsent Hannela Lippus.

