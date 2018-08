Mirja on endine matemaatika õpetaja ja tänane lambakasvataja. Eve on maailmarändur ja käivitaja. Tänaseks on ka tema lambakasvataja. Naiste duot täiendab poeg/vend Madis ja hulk vabatahtlikke, kes oma töökäed võõra talu hüvanguks tööle panevad. Režissöör Märten Vaher, autor-toimetaja Piret Jürman, produtsent Hannela Lippus.

