Ingrid on üks vähestest sadulseppadest Eestis, kes ei tegele mööbliga, vaid just hobuste ja sadulatega. Seetõttu sõidab ta pidevalt tallist talli, aga peab jõudma ka koju, Uuri külla. Tema ja ta veterinaarist õde kolisid sinna peredega viis aastat tagasi ning ehitavad nüüd vana koolimaja ümber Lahemaa Loomade Kojaks. Režissöör Märten Vaher, autor-toimetaja Mari Tamm, produtsent Hannela Lippus.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel