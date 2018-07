Rakvere külje all Arknas seisavad väikesed kortermajad, aga küpsevad suured unistused. Sinna külakesse kolis Hollandis kokakooli pidanud Pascal. Juustumeistri unistus on viia Eesti juustutootmine uuele tasemele, et siinne piim ei voolaks kraavi, vaid vormitaks maitsvaks meistriteoseks. Režissöör Märten Vaher, autor-toimetaja Mari Tamm, produtsent Hannela Lippus.

