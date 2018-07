Miks takistused sunnivad meid vahel pingutama ja teinekord mitte? Karel on oma elu lävepakul ja peab tegema otsuseid, mis määravad tema tulevase elu. Unistused on tal nagu noortel ikka – suured. Režissöör Märten Vaher, autor-toimetaja Piret Jürman, produtsent Hannela Lippus.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel