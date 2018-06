Victoria on Kaukaasias sündinud eestlane, kes 2000. aastate alguses Eestisse elama kolis. Ta tuli siia kahe lapse ja kahe kohvriga. Tänaseks on naine ära õppinud eesti keele ja tegeleb peamiselt pikaajaliste töötute aitamisega. Igapäevase töö kõrval mõtleb Victoria oma ettevõtte loomisele, sest hobikorras meeldib talle seepe ja kreeme valmistada. Režissöör Märten Vaher, autor-toimetaja Mirjam Matiisen, produtsent Hannela Lippus.

