Priit töötas aastaid koolis huvi- ja arendusjuhina, kuid ühel hetkel jäi ta tööst ilma. Saatuse löök teda rööpast välja ei löönud. Priit läks tagasi kooli, õppis juurde uue eriala ja täna on tal ameteid rohkem kui kolm. Tegus mees on arborist, karjakasvataja, muusik ja tunnustatud pulmaisa. Režissöör Märten Vaher, autor-toimetaja Silver Kuusik, produtsent Hannela Lippus.

