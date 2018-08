Sülvi kaotas nägemise 3-aastaselt. Esimese kombatava lasteraamatu sai ta endale kingiks 30-aastaselt. Täna võitleb naine selle eest, et vaegnägijad saaksid kogeda näitustel ja muuseumites, lugedes ning filmi vaadates sama, mida kõik teisedki. Kirjeldustõlked, taktiilsed kaardid ja kombatavad lasteraamatud – Eestis on just Sülvi nende maaletooja. Režissöör Tarvo Mölder, toimetaja Mari Tamm, produtsent Hannela Lippus.

