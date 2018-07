Meie inimesed: Maaja (ETV 2016)

Maaja on diplomeeritud näitleja, kuid pingelisest teatritööst otsustas ta pärast kooli lõpetamist loobuda. Täna peab Maaja Tallinnas keset ärikvartalit hoopis üht omapärast raamatupoodi, kus kõik raamatud on ühe hinnaga. Iga nädal korraldab Maaja oma poes ka mitmesuguseid kultuuriüritusi. Praegu on ta igatahes rahul, et saab oma loomingulisi võimeid just sellises kohas rakendada. Režissöör Märten Vaher, autor-toimetaja Mirjam Matiisen, produtsent Hannela Lippus.