Maris on personaaltreener ja toitumisnõustaja. Lisaks ka üliõpilane Tallinna Ülikoolis. Veel kümme aastat tagasi oli naine kindel, et lapsed tema ellu ei kuulu, ta on karjäärinaine. Täna on tal kolm toredat tütart ja ka unistuste amet. Režissöör Märten Vaher, autor-toimetaja Piret Jürman, produtsent Hannela Lippus.