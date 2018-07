Saatus on jätnud Meelise ilma kõikidest eelistest - ta ei saa ei liikuda ega rääkida, kuid see ei tähenda, et ta teistega võrdväärne ei oleks. Meelis programmeerib, teeb raadiosaateid, veab MTÜ tegevust, maalib ja joonistab. Sel kevadel täitus tema elu unistus, ta abiellus naisega, kes suudab vaadata mööda tema füüsilistest puudustest ning naudib Meelise lõbusust ja intellekti. Režissöör Märten Vaher, autor-toimetaja Piret Jürman, produtsent Hannela Lippus.

