Nigeeriast pärit Damilola kaitses Tallinna Tehnikaülikoolis magistrikraadi. Pärast kooli lõpetamist otsustas ta mõneks aastaks Eestisse elama jääda, et saada rohkem rahvusvahelist kogemust. Kuigi Damilola magistriõpingud olid seotud keskkonnateemadega, siis tema praegune tegevus Eestis on seotud pigem moemaailmaga. Režissöör Salme-Riine Uibo, autor-toimetaja Mirjam Matiisen, produtsent Hannela Lippus.

