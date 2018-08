Kersti on kogu elu olnud õpetaja ja aastakese ka turundusjuht. Ühel hetkel tundis ta, et ei taha enam sellises oravarattas elada. Praeguseks on ta loonud Haldjapere keskusesse oma maailma, kus pakub nii lastele kui ka täiskasvanutele võimalust luua ise asju ja mängida saviga. See on lõbus ja laste arenguks hädavajalik. Režissöör Tarvo Mölder, autor-toimetaja Piret Jürman, produtsent Hannela Lippus.