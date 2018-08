Artur on 25aastane ettevõtja. Kui ta koos sõbraga poolteist aastat tagasi oma tänavatoidu söögikoha avas, oli kummalgi taskus 10 eurot ja seljataga kuudepikkune neljal töökohal rabamine. Nüüd avab Artur kesklinna uut söögikohta ja lükkab käima limonaaditootmist. Ebaõnnestumise korral on plaan paigas - tuleb vanematekoju tagasi kolida ja otsast alustada. Režissöör Märten Vaher, toimetaja Mari Tamm, produtsent Hannela Lippus.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel