Tarvo on noor füüsikaarmastaja, keda paelub ka kunst. Ta joonistab palju ja kirjutas mõned aastad tagasi isegi oma lasteraamatu. Praegu pingutab noormees kõigest väest, et hoo saaksid sisse nii ühiskasutatav töökoda Tartus kui ka koos sõpradega loodud teadusteater. Režissöör Salme-Riine Uibo, autor-toimetaja Mari Tamm, produtsent Hannela Lippus.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel