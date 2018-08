Meie inimesed: Lemme (ETV 2016)

Lemmel on 12 aasta pikkune töökogemus lasteaiast, kus ta pidas erinevaid ameteid õpetajast kuni juhatajani. Ta panustas lasteaiatööle niivõrd, et sageli ei tulnud tal puhkamine mõttessegi. Kuni ühel hetkel oli ka töörõõm kadunud. Lemme otsustas aja maha võtta ja midagi uut oma tööelus katsetada - ta hakkas hoopis massööriks õppima. Täna töötabki Lemme sel alal ja lisaks õpetab ta välja teisi inimesi, kes samuti seda ametit omandada soovivad. Režissöör Märten Vaher, autor-toimetaja Mirjam Matiisen, produtsent Hannela Lippus.

