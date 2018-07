Meie Eestid, 1/6: Nikolai (Eesti 2017)

Esimeses osas kohtume Nikolaiga, kes kannab Eestis tiitlit - valvevenelane. Just, valvevenelane, mitte valgevenelane. Kui sa mõnda eestivenelast juba nägupidi tead, siis tõenäoliselt on tema see mees. "Kättemaksukontori" ja "Riigimeeste" näitleja Nikolai tutvustab meile oma lapsepõlve karme paiku, kuhu isegi kaameramees sisse ei julge minna. Samuti põikame Paidesse, kus sündis lavastus, mis muutis Nikolai elu, ning ühte looduskaunisse paika Võrtsjärve äärde, Vehendisse, kus ilmub välja integratsiooniinspektor - tema vaated venekeelse elanikkonna seisukorrast Eestis erinevad mõnevõrra Nikolai omadest... Tootjad Kinoteater MTÜ ja U8 OÜ.

