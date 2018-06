Meie Eestid, 2/6: Dmitri (Eesti 2017)

Teises osas rändame Dmitri Kosjakoviga ringi Ida-Virumaal. Käime Jaama külas, kust on pärit tema esivanemad, võtame lonksu pühitsetud vett Kuremäel ja satume Vasknarvas Eesti-Vene piirile liiga lähedale. Kõik teed Ida-Virumaal suunduvad aga Narva, kus teatri Ilmarine näitlejad viivad Dmitri kurssi kohaliku kultuurieluga, muuhulgas räägitakse loodavast Vaba Lavast. Teekonna lõpuks kohtume taas integratsiooniinspektoriga, kes tõestab, et eesti keelega on Narvas väga lihtne hakkama saada. Tootjad Kinoteater MTÜ ja U8 OÜ.

