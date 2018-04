Maahommiku saatejuhid Laura Kõrvits ja Mari Tamm (Foto: Kairit Leibold/ERR)

Maahommik

Aprillikuu esimene saade uudistab, kuidas läheb maal elavatel ettevõtlikel inimestel - kas elu maal on võimalik ja kuidas see enda jaoks võimalikult mugavaks teha? Lood toovad teieni Laura Kõrvits, Mari Tamm ja Mirjam Nutov. Saate režissöör on Maarika Lauri.