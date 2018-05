Maahommiku saatejuhid Laura Kõrvits ja Mari Tamm (Foto: Kairit Leibold/ERR)

Maahommik

Käes on maikuu ja kuigi õuetoimetused võtavad päevast järjest suurema aja, jätkab "Maahommik" oma laupäevaseid ringsõite. Tänases saates sõidame külla värvikatele inimestele, kelleta maaelu poleks see, mis ta on. Lood toovad teieni Laura Kõrvits, Mari Tamm ja Mirjam Nutov. Saate režissöör Maarika Lauri.