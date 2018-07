Teaduspalavik, 2/6: Salasilm (ETV 2013)

Meil kõigil on rahakott täis igasuguseid kaarte. Domineerivad erinevate kaupluste kliendikaardid. Millist kasu saavad nende kaartide puhul kauplus ja inimene? Milliseid isikuandmeid oleme kauplustega kliendiprogrammiga liitumisel jaganud ja kuidas nad neid kasutavad? Kas ühel hetkel võivad kauplused meie tarbimisharjumusi ja isikuandmeid kurjasti tarvitada? Milline üldse on plastikkaartide tulevik? Korraldame eksperimendi, et saada teada, kui palju kliendikaartide kasutamine meie kohta tegelikult reedab. Saatejuhid Helen Sürje ja Roald Johannson.

