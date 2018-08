Teaduspalavik, 2/6: Laborist väljas (ETV 2014)

Teadust tehakse ka kohtades, kust me seda esmapilgul otsida ei oska. Tallinna Vanalinnas on üks väärikas keskajast pärit meistriteos, mille kallal erinevad inimesed teadust teevad. Nimelt on käimas Niguliste kiriku muuseumis asetseva Rode altari renoveerimistööd. Saatejuht Helen Sürje uuribki, miks on ühe kunstiteose säilitamine teadus ja mida selle juures tehakse.