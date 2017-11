"Jõulutunnel 2017" partner on valitud

18. hooaega alustav "Jõulutunnel" on valinud oma tänavuse partneri: selleks on Tallinna Lastehaigla Toetusfond SA. Tahame heade annetajate abil toetada sügavalt enneaegsetele vastsündinutele mõeldud perekeskse intensiivravi üksuse loomist. Eriline on loodavate palatite puhul see, et neis on olemas kõik tingimused selleks, et ema ja isa saaksid oma lapsega kogu beebi kasvamise-kosumise aja koos olla. Praegu sellist võimalust ei ole.