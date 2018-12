Esimesel jõulupühal on taas eetris heategevusprogramm "Jõulutunnel", mis on ETV ekraanil olnud juba 18 aastat. Selle aja jooksul oleme kogunud ligi kolm miljonit eurot ja aidanud tuhandeid abivajajaid. Tänavu ootame annetusi haruldasi haigusi põdevate laste ravi toetamiseks.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel