Jõulutunnel 2017

Esimesel jõulupühal on taas eetris heategevusprogramm "Jõulutunnel". Tänavu kogume annetusi Tallinna Lastehaigla heaks, et aidata kaasa perekeskse intensiivravi üksuse loomisel sügavalt enneaegsetele vastsündinutele ja nende vanematele. Kogutud annetuste eest ostetakse seadmed ja aparatuur, mis on vajalik beebide seisundi jälgimiseks ning nende kasvamiseks ja arenemiseks vastava keskkonna loomiseks.